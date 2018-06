Russia 2018, portiere della Tunisia finge un infortunio e interrompe il Ramadan

Nel corso dell’amichevole tra Turchia e Tunisia, Mouez Hassen si è reso protagonista di una clamorosa simulazione, ma a fin di bene: il portiere ha infatti finto di essersi infortunato una spalla per permettere i compagni di bere e mangiare a bordo campo. Ma andiamo per ordine: per i tunisini è in corso la preparazione ai Mondiali di Russia 2018 e tutto sembra procedere per il meglio. Il problema è che i giocatori sono ancora in Ramadan.

Da metà maggio al 14 giugno, i credenti che seguono i dettami religiosi non possono né bere, né mangiare dall’alba fino al tramonto. Quando scatta l’iftar, ovvero il pasto serale, però, il Ramadan viene interrotto e questo momento è arrivato proprio al 49′ quando il portiere della Tunisia ha finto un infortunio per permettere ai compagni di mangiare e bere a bordo campo.

