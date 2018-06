Uruguay, Tabarez: “Non siamo i favoriti, ma il Mondiale riserva delle soprese”

Un’altra importantissima vittoria per l’Uruguay: dopo aver battuto l’Egitto all’ultimo respiro, la formazione di Oscar Tabarez ha sconfitto anche l’Arabia Saudita volando a quota 6 punti insieme alla Russia. Al termine della gara il c.t. della Celeste ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Championat: “I ragazzi oggi erano davvero stancati, perché faceva molto caldo. Inoltre, i nostri giocatori non ha creato particolari problemi alla difesa dell’Arabia Saudita. Ecco perché ho deciso di fare delle sostituzioni. Dovevamo provare a segnare di più, un gol non sempre è sufficiente per vincere. Ma abbiamo trovato la soluzione e ora affronteremo un’altra squadra, che come noi ha già superato il girone. Una squadra che avrà anche il supporto dei tifosi. Quando sono arrivato in questa squadra 12 anni fa, era impossibile prevedere dove saremmo arrivati. Qualunque sia il progetto iniziale, devi fare affidamento sulla realtà e rispettare i principi corretti. L’abbiamo fatto, ma il calcio ha bisogno di risultati. Dobbiamo crescere come squadra. Abbiamo una mix di esperienza e gioventù”.

“Il calcio è molto soggettivo. I giocatori dell’Arabia Saudita hanno molto talento, ma sono rimasto davvero sorpreso dal livello della mia squadra nella prima metà del gioco. L’Arabia Saudita merita il nostro rispetto. Qualsiasi avversario qui sarà difficile. Abbiamo molti punti di forza, ma non dobbiamo pensare che siamo super-favoriti. Penso che ci saranno molte sorprese in questa Coppa del Mondo, più di quanto si possa pensare. Il rating di un paese non sempre corrisponde alla realtà.”