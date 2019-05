Pallone d’oro, Kovac: “Messi è il migliore. Lo voterà sicuramente”

Le prodezze di Leo Messi contro il Liverpool hanno impressionato il mondo del calcio. E nonostante manchi ancora molto al termine dell’anno solare, si inizia già a considerare l’argentino come il naturale favorito per la vittoria del Pallone d’oro. Sicuramente la “Pulce” potrà contare sul voto di Niko Kovac. Il tecnico del Bayern Monaco ha ammesso senza troppi giri di parole la sua preferenza per il numero 10 del Barcellona. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Ho sempre votato per lui per il Pallone d’Oro, come capitano della Nazionale o come allenatore e selezionatore. È il migliore, basta vedere cosa fa davanti a 80-90mila persone, ti lascia senza parole. È una gioia vedere un essere umano così. La squadra è importante, ma avere un giocatore del genere fa la differenza”.