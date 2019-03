Champions League, la Roma esce ai supplementari: il Porto vince 3-1

Si ferma agli ottavi di finale la corsa della Roma alla Champions League. La squadra di Di Francesco sciupa il 2-0 dell’Olimpico e perde al do Dragao contro il Porto. Finisce 3-1 per la squadra di Coincecao che ha dato l’impressione di essere in controllo della gara fino ai tempi dei supplementari. Oltre non è riuscita ad andare la Roma, nonostante il gol di De Rossi che, di fatto, ha solamente prolungato l’agonia. La rete del vantaggio dei portoghesi è di Tiquinho Soaeres al 26′, la risposta giallorossa arriva al 37′ quando Perotti si guadagna un calcio di rigore che De Rossi trasforma prima di lasciare il campo per infortunio. Nella ripresa il porto trova il raddoppio con Marega: è il gol che trascina la sfida ai supplementari. Nell’extratime Dzeko si divora due palle gol clamorose, sul ribaltamento di fronte Florenzi commette un’ingenuità clamorosa e regala al Porto il rigore (chiamato dal Var) che consegna la qualificazione ai portoghesi.