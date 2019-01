Parma, assalto all’ex Milan Kucka

Dopo Gervinho, il Parma sarebbe pronto a piazzare un altro grande colpo anche nel calciomercato invernale. I gialloblù sono intenzionati a puntare su Juraj Kucka, ex centrocampista del Milan che non se la sta passando bene in Turchia. Arrivato al Trabzonspor insieme a José Sosa, il giocatore non è riuscito a dare continuità a quanto di buono aveva fatto vedere in Italia. Inoltre, è proprio di oggi la notizia che la Fifa avrebbe aperto un’inchiesta sul club turco reo di non aver pagato i 13 milioni del cartellino di Kucka e Sosa al Milan. Il club emiliano vorrebbe approfittare proprio di questo momento di incertezza da parte della squadra turca per rinforzare il proprio centrocampo. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto triennale.