Polonia, Szczesny: “Giochiamo per i tre punti, Piatek? Mette in rete ogni pallone”

Il portiere della Polonia e della Juventus, Wojciech Szczesny, è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’importante match di domani contro l’Italia, valido per la Nations League. Una gara che ha il sapore dello spareggio per entrambe le Nazionali: vincere significherebbe allontanare lo spettro della retrocessione in serie B. Una militanza in serie A che potrebbe essere di grande aiuto al coach. “Non mi permetterei mai di prendere una decisione, però giocare in Italia con il club mi aiuta, conosco bene i giocatori. Bisogna sempre prepararsi attentamente alle gare, non mi esime da questo obbligo”, ha spiegato l’estremo difensore che sulle motivazioni del proprio collettivo ha aggiunto: “Non ci mancheranno, giochiamo per i tre punti, l’ambizione di vincere c’è sempre”.

Inevitabile riferimento all’uomo rivelazione del campionato italiano: Piatek. “È in un ottimo periodo di forma, ogni palla che tocca va dentro, spero che questo periodo di forma continui domani e finisca fra sei giorni.

Sul ruolo da titolare con Polonia e Juventus. “Cerco di non prestare attenzione alle pressioni, oltre a tutte queste cose che sono create ad arte dai media. Cerco di dare il mio meglio in campo e fuori”.

Infine sugli avversari. “L’Italia è ancora forte, i risultati negli ultimi mesi non sono stati i migliori. Il potenziale c’è, è presente, domani cercheranno di trovare i tre punti”.