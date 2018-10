Prandelli promuove l’Italia: “Con Bernardeschi, Barella e Chiesa spessore e qualità…”

In diretta a “Un Calcio Alla Radio”, trasmissione in onda su Radio CRC Targato Italia, è intervenuto Cesare Prandelli. L’ex ct della Nazionale ha parlato dell’Italia che ieri ha vinto 1-0 in Polonia. “Ieri ci siamo divertiti e abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Complimenti a Mancini per la scelta e per la bella partita. Abbiamo visto una squadra organizzata al di là dei singoli. Bernardeschi, Chiesa e Barella hanno dimostrato di avere spessore, qualità e carisma. In particolare, quest’ultimo ha dimostrato al Cagliari di essere forte e avere grande attitudine e in Nazionale ha ripetuto, senza andare in difficoltà. Tanti giocatori hanno piedi buoni, diventa meno difficile gestire la squadra avversaria”.

Sulla gara di ieri: “La Polonia non ci ha capito nulla e in questo momento in Europa non esiste una squadra capace di esprimere certe caratteristiche. Problema del gol? C’è ma abbiamo creato tanto e siamo stati sfortunati. Italia ‘sarrizzata’? La qualità del palleggio può ricordare il Napoli di Sarri ma Roberto è stato bravo a mettere in campo una squadra così. Bisogna ragionare passo per passo, ora tocca al ct scegliere se usare un centravanti vero o meno. La prima pietra è stata messa”.

Infine un riferimento su Insigne: “Ha continuità e capacità di capire il gioco. Sa giocare per le punte e far gol, Si può completare con la guida di Ancelotti. Sta acquisendo nuove sicurezze e forse sta tornando anche alle origini. Immobile? Sta bene dappertutto, dipende dalla crescita della squadra. La partita di ieri ci ha dato una pagina importante per il futuro”.