Psg, Buffon: “Juve? Non mi sorprende. Ancelotti? Vero cambiamento del Napoli”

“Lo confesso, fa un certo effetto assistere alla Serie A da spettatore. Non ero più abituato. Ricordo a malapena l’ultima volta che è successo, quando ero ragazzino”. Chi parla così è Gigi Buffon. L’ex capitano della Juventus, tramite la propria App personale, ha analizzato l’inizio della stagione italiana, raccontando un aneddoto: quello di non aver ancora visto una partita dei suoi ex compagni e di quella che è stata la sua squadra per 17 anni, prima del trasferimento a Parigi: “Curiosamente non ci sono riuscito. Le gare dei miei ex compagni si sono sempre giocate in contemporanea o comunque a distanza di breve tempo con quelle del Psg”.

CERTEZZA JUVENTUS – Buffon comunque non è sorpreso dalla forza dei bianconeri, a punteggio pieno dopo due giornate: “Di sicuro non mi stupisce vedere la squadra di Allegri con 2 vittorie su 2 giornate, fame e voglia di primeggiare restano al centro del progetto”, ha spiegato, aggiungendo: “Il Napoli? La rosa è rimasta intatta e il grande cambiamento è stato fatto con un allenatore esperto e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del carattere di Carlo”. Sorpresa per la Spal in testa: “Non è certo un suo obiettivo, ma fa piacere soprattutto ai grandi romantici come me che fin da piccolo guardavano con passione il Genoa di Scoglio o il Pescara di Galeone”.