Rizzoli: “Prossimo anno VAR solo per casi eclatanti”

Indispensabile sì, ma da usare con attenzione e, soprattutto, con più parsimonia. Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, intervenuto nel pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino per la presentazione del libro per i 120 anni della Figc, ha sottolineato una volta di più l’importanza e la necessità del supporto tecnologico annunciandone però un nuovo metodo di utilizzo in vista della prossima stagione: “Sì, la Var è l’evoluzione del calcio, uno strumento indispensabile che andrà coltivato e migliorato. Noi siamo qua per farlo e nella prossima stagione vogliamo riportare l’utilizzo ai casi più eclatanti. Siamo partiti prima di tutti grazie alla volontà della Federazione con un anno di sperimentazione offline, quindi siamo passati online e l’esperimento è andato molto bene”.

Parere dunque più che favorevole al Var da parte dell’ex fischietto emiliano che, tuttavia, ne ha annunciato un uso più limitato e ristretto a partire dal prossimo anno. La motivazione è probabilmente da ricondurre alle eccessive interruzioni del gioco che tanto avevano attirato le critiche dei detrattori della tecnologia in questa prima stagione di utilizzo. In attesa di capire con quali modalità, la Var resta comunque sempre più al centro del calcio moderno.