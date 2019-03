Roma, gol e infortunio: De Rossi esce prima dell’intervallo

Goal e infortunio. Daniele De Rossi, autore del momentaneo 1-1 della Roma in casa del Porto, ha dovuto lasciare il campo poco prima dell’intervallo per un problema muscolare, apparentemente a un polpaccio. Al suo posto Pellegrini. La Roma, sotto di un gol al do Dragao di Oporto a causa del gol subito da Tiquinho Soares, ha trovato la rete del pareggio che tiene a galla ancora il discorso qualificazione proprio grazie al centrocampista giallorosso che dal dischetto è stato impeccabile nel fulminare Casillas dagli undici metri. Poi l’infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla sfida di Champions in Portogallo. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.