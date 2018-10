Roma, Kluivert: “Spero di giocare più minuti, la mia occasione sta per arrivare…”

Justin Kluivert, attaccante esterno della Roma reduce dalla convocazione con la nazionale olandese under 21 con la quale ieri ha trovato il gol contro la Lettonia, ha rilasciato un’intervista per parlare della sua esperienza in maglia Oranje e del suo ambientamento nel club giallorosso. Queste le sue parole:

Sulla convocazione con l’Under 21

“Non lo vedo come un passo indietro, sono ancora giovane e imparo ogni giorno quando sono qui, forse imparano qualcosa anche da me. Quello che sto imparando? È difficile da dire, sono piccole cose, devo solo restare umile”.

Sull’esordio in Champions con la maglia della Roma e il primo gol in giallorosso

“È stato un bel momento, certo, spero di giocare più minuti, arriveranno sicuramente. Se ho difficoltà in Italia non è un problema, mi piace e mi diverto ogni giorno. Sono sempre più italiano, e mi sento sempre migliore in allenamento, il mio momento sta sicuramente arrivando”.

Sulla sua vita a Roma

“La vita lì è bellissima, non posso lamentarmi. Gli allenamenti sono di alto livello e nelle partite in cui gioco cerco sempre di dare tutto. È per questo che vorrei avere più minuti”.