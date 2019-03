Roma, le prime parole di Ranieri: “Momento difficile, i tifosi ci stiano vicini”

È da qualche ora ufficiale la notizia dell’arrivo di Claudio Ranieri a Roma, per la sua seconda avventura sulla panchina dei giallorossi dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore del Leicester ha parlato appena arrivato nella Capitale, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV: “In questa lunga giornata ho parlato con la squadra, chiedendo loro determinate cose. Il momento è delicato, in dodici partite ci giochiamo il futuro, c’è la possibilità di tornare in Champions League. I ragazzi sono sensibili, alcuni potrebbero essere non abituati, essendo giovani, ad una piazza così importante, chiedo ai tifosi di stargli vicino ed incoraggiarli anche e soprattutto nei momenti difficili, perché poi alla fine chi soffre veramente siamo noi tifosi”.