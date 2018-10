Roma, l’ex Delvecchio: “Schick può ancora crescere. In squadra manca esterno goleador…”

La Roma ha iniziato questa nuova stagione tra alti e bassi. Prestazioni confortanti, alternate a tonfi clamorosi come quello di Bologna, che hanno messo a repentaglio la panchina di Eusebio Di Francesco. Dopo il successo nel derby, i giallorossi sembrano aver riacquistato fiducia, ma servono ulteriori conferme della ritrovata stabilità per poter poi pensare di puntare a traguardi ambiziosi.

Intanto Marco Delvecchio, ex attaccante capitolino, ha parlato a La Repubblica soffermandosi anche sul reparto offensivo della Roma: “In realtà ci sono un po’ di equivoci, seppur ci siano giocatori molto forti e importanti. Quello che manca è soprattutto un esterno che faccia tanti gol”.

Su Patrick Schick, vera promessa ancora non definitivamente sbocciata ha aggiunto: “Se ha ancora margini per affermarsi a Roma o sarebbe meglio andasse in prestito? Per me i margini ci sono, è un giocatore con qualità importanti. Ma deve riuscire ad imporsi, tirare fuori la personalità”.