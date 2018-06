Roma, sfuma l’idea Talisca: il brasiliano ha firmato con il Guangzhou Evergrande

Fino a pochi giorni fa, Anderson Talisca era uno degli obiettivi della Roma. Lo stesso giocatore a maggio aveva fatto intendere che la soluzione giallorossa era quella più probabile, ma dopo solo un mese è arrivata la notizia che non ci si aspettava: il brasiliano del Besiktas ha firmato con il Guangzhou Evergrande.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso club cinese, campiona nazionale in carica. L’attaccante classe 1994 giocherà per sei mesi nella Chinese Super League, in prestito fino alla fine dell’anno. Svanisce quindi uno degli obiettivi dei giallorossi, ma il calciomercato è ancora lungo.

QUATTRO ANNI FA TALISCA ERA GIA’ UNA STELLA