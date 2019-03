Roma, tre nomi per il dopo Monchi

Giorni di profonda rivoluzione in casa Roma dopo l’eliminazione dalla Champions League. Dopo aver esonerato l’allenatore Di Francesco, la proprietà ha rescisso consensualmente anche il rapporto con il Direttore Sportivo Monchi, il cui posto è stato preso temporaneamente da Frederic Massara. Fino al termine della stagione le decisioni sportive saranno prese proprio da Massara, con l’aiuto di Balzaretti e Totti, ma ovviamente, come sottolineano ambienti vicini alla società giallorossa, la società valuta nuovi profili in vista del futuro. Il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino che però sarà difficile strappare a Cairo. Nella lista compare poi il nome di Piero Ausilio, che non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter e potrebbe salutare i nerazzurri. Infine, si potrebbe anche prospettare un clamoroso ritorno, quello di Walter Sabatini, che però prima dovrà ricucire i rapporti con Pallotta.