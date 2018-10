Rooney fa le classifiche: “Messi meglio di Ronaldo. Migliore squadra della storia? Barça di Guardiola”

Nonostante abbia condiviso per varie stagioni la maglia del Manchester United con Cristiano Ronaldo, per Wayne Rooney il migliore calciatore al mondo degli ultimi anni non è il portoghese, ma lo storico rivale di quest’ultimo Leo Messi. L’ex centravanti dei Red Devils lo ha dichiarato in un’intervista per il tabloid britannico The Sun , in cui ha aggiunto che l’argentino “è capace di fare un po ‘di tutto”. L’inglese ha parlato con meraviglia della “Pulce” e ha detto: “Sa fare tante cose. Puoi vederlo segnare molti gol ma anche ad abbassarsi a centrocampo. Quindi è probabilmente il migliore”.

A Rooney è stato anche chiesto quale fosse, a suo parere, la formazione più forte dei tempi moderni. L’attaccante non ha avuto alcun dubbio: “Ho affrontato per due volte il Barcellona di Pep Guardiola e ho perso due finali di Champions League. Se questi partite fossero state contro qualsiasi altra squadra, avremmo anche potuto vincerle”.

“Ai miei occhi, quel Barça è la migliore squadra della storia e Leo Messi il miglior giocatore. Quello che fa è incredibile. Ha semplicemente un po’ di tutto “, ha detto l’ex United.