Dall’Inghilterra: la Sampdoria su Gabbiadini

Manolo Gabbiadini infiamma queste prime ore di calciomercato. L’ex attaccante del Napoli, infatti, è pronto a lasciare il Southampton per riabbracciare la Serie A. Dopo essere stato accostato al Milan, il giocatore avrebbe comunque ricevuto diverse offerte da club italiani e secondo quanto riferisce Bleacher Report, la Sampdoria avrebbe avuto dei contatti con il Southampton per avere informazioni sul giocatore. La squadra di Ferrero potrebbe dunque cedere al ritorno di fiamma: a Genova, sponda blucerchiata, Gabbiadini ha giocato 47 partite tra il 2013 e il 2015 mettendo a segno 15 reti in due stagioni, prima di essere ceduto al Napoli. Ora, la punta classe ’91 potrebbe andare a rimpolpare il reparto avanzato dell’organico di Giampaolo, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in Premier League dove ha collezionato con la maglia del Southampton 10 reti in 51 gare. La Samp ci pensa, anche considerando che la partenza di Kownacki è quasi scontata, pronto a ripartire altrove dopo tanti mesi di panchina.