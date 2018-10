Inter, Ausilio prepara lo Skriniar bis: occhi su centrale danese

Il mercato non dorme mai e, anzi, la sosta per le Nazionali serve alle società per studiare le mosse da attuare sul mercato per rinforzare le proprie rose. Tra queste c’è sicuramente l’Inter che, nonostante si sia ripresa dopo un inizio difficile, ha cominciato già a guardarsi intorno per studiare come rinforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, non sta lavorando solo per gennaio ma guarda già a giugno, quando il club sarà finalmente libero dai vincoli del Fair Play Finanziario.

OCCHI SU ANDERSEN – L’Inter sembra intenzionata a replicare l’operazione che ha portato a Milano Milan Skriniar nell’estate del 2017. Il centrale slovacco è arrivato dalla Sampdoria nella diffidenza più generale per 5 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni, e ha stupito tutti affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo. E sempre da Genova, sponda blucerchiata, potrebbe arrivare il prossimo rinforzo in difesa dei nerazzurri. Si tratta del centrale danese, Joaquim Andersen che, dopo un anno di apprendistato, si è preso il posto da titolare al centro della difesa e, fino ad ora, ha giocato tutte le partite in campionato con Giampaolo che al suo fianco ha alternato Colley e Tonelli.

LA VALUTAZIONE DI ANDERSEN – Rispetto a quanto successo con Skriniar, però, difficilmente la Sampdoria accetterà l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare Andersen o, se lo farà, pretenderà un conguaglio economico più alto rispetto ai 5 milioni di euro incassati per il centrale slovacco. La valutazione di Andersen si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma non è escluso che possa salire ulteriormente, soprattutto se il classe 1996 dovesse continuare ad essere titolare inamovibile dell’undici di Giampaolo.