Sampdoria, arriva il Flachi Day

Per la Sampdoria è stato una bandiera: ben otto stagioni con la maglia blucerchiata, condite dalla bellezza di 87 reti. Francesco Flachi, nella Genova doriana, è un idolo indiscusso. Appese le scarpette al chiodo nel 2010, al termine di una stagione in Serie B al Brescia, all’ex attaccante fiorentino è sempre rimasto un rimpianto: non aver potuto disputare una partita d’addio di fronte ai suoi sostenitori. Ecco, tale desiderio è ormai prossimo alla realtà. È infatti di queste ore la notizia che nel prossimo maggio, con data ancora da stabilire, si terrà il Flachi Day. L’evento si terrà sul campo della Sciorba e sarà l’occasione, per l’ex bomber, per rivolgere un ultimo saluto ai propri tifosi. “Sarà un evento da vivere”, ha detto Francesco, “e se ci saranno sei-settemila persone potremo fare una bella cosa”, ha dichiarato a Blucerchiando.

AMARCORD – Flachi ha poi ripercorso con la mente alcuni dei momenti cruciali della sua esperienza in blucerchiato: “La stagione in cui salimmo in Serie A io ero il quinto attaccante e per me non iniziò bene. Poi però, dopo le prime otto partite in cui feci diversi gol e assist partendo dalla panchina, Novellino venne da me dicendomi che si era sbagliato sul mio conto. Da lì è iniziato un amore che dura tutt’oggi, così come dura ancora l’amore con i tifosi, esploso dopo che rifiutai di andare al Monaco“.