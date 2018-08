Sassuolo, De Zerbi: “Contro l’Inter facile trovare le motivazioni”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così in conferenza stampa il superamento del turno di Coppa Italia ai danni della Ternana, battuta 5-1: “Questa partita era pericolosa. Vedendo anche i risultati delle altre, una squadra giovane come la nostra sarebbe potuta incappare infatti in una giornata negativa. Tutti i ragazzi hanno però mostrato grande impegno e hanno giocato col giusto atteggiamento. Contro l’Inter è facile trovare le motivazioni, con una squadra di categoria inferiore non era semplice. Berardi? Se gioca bene abbiamo più possibilità di vincere. Io e il mio staff cerchiamo di valorizzarlo, è un calciatore di qualità. Ha fatto una buonissima partita”. Lo riporta TuttoSassuolo.