Sassuolo, De Zerbi: “Grande secondo tempo. Il nostro centrocampo tra i migliori del campionato…”

E’ un Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, raggiante quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo esterno per 2-0 al Frosinone. Una vittoria meritata, frutto di una grande ripresa di gioco. Il mister neroverde ha commentato così la gara e i tre punti ottenuti:

RIPARTITI – “Mi conforta il fatto di essere uscito bene mentalmente dai tre minuti bruttissimi di domenica scorsa ( contro la Fiorentina ndr) perché avevamo lavorato su questa cosa durante la settimana. Non abbiamo fatto male nel primo tempo, ma il secondo tempo è stato uno dei momenti in cui abbiamo fatto meglio in questa stagione. Dobbiamo tenerlo chiaro nella nostra testa come riferimento per le prossime gare, è un possibile punto di arrivo”. Poi sui singoli ha aggiunto: “Berardi? E’ partito fortissimo, prima di una normale fase di flessione, poi è tornato a livelli alti. Quando un attaccante non segna, la sua prestazione viene valutata in maniera non oggettiva. Lui oggi ha segnato, ma per me ha fatto bene anche in altre circostanze. Locatelli? La qualità è la cosa più importante se si vuol giocare in un certo modo, ma anche Bourabia e Magnanelli ce l’hanno, ma hanno caratteristiche diverse, sono probabilmente più puliti nel palleggio. Io sono fortunato perché in mezzo al campo non penso ci siano tante squadre con la qualità che abbiamo noi”.

OBIETTIVI – “Champions? Non scherziamo. L’obiettivo non lo abbiamo ancora fissato perché non abbiamo ancora trovato una nostra stabilità. Quando ce l’avremo, decreteremo il nostro obiettivo. Ci mancano più di due punti, ma se non li abbiamo presi è stato per colpa nostra, perché siamo mancati in qualcosa”.