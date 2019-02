Serie A, Sanabria risponde a Djuricic: Genoa-Sassuolo 1-1. Pari anche tra Udinese e Fiorentina

Dopo il pareggio tra Spal e Torino nell’anticipo delle 12.30, il pomeriggio di Serie A regala altre due “X”. A Marassi, finisce 1-1 tra Genoa e Sassuolo. Neroverdi avanti al 28′ del primo tempo con Djuricic, la risposta dei rossoblù arriva poco prima dell’intervallo con il neoacquisto Sanabria, secondo gol in due partite per lui: sembra aver già fatto dimenticare Piatek dopo il trasferimento al Milan del polacco. Stesso risultato alla Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina dove la partita si sblocca nel secondo tempo: non è stata la stessa Fiorentina che si è vista in Coppa Italia con la Roma quella che vista oggi in Friuli. Padroni di gara avanti al 56′ con Larsen, pari di Fernandes al 65′. I viola mancano così il sorpasso alla Lazio, Sassuolo ancora in scia Europa League. Punto prezioso per il Genoa che allontana la zona rossa.