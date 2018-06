L’Entella retrocede con il sorriso: aperitivo con i tifosi presenti ad Ascoli per il playout

C’è modo e modo per retrocedere. La caduta in Serie C della Virtus Entella è arrivata inaspettata, almeno pensando all’inizio della stagione, quando i liguri erano partiti con ben altre ambizioni. Ma l’annata è stata sofferta fin dall’inizio e alla fine non sono bastati neppure due cambi di allenatore, il secondo dei quali alla vigilia dell’ultima giornata della stagione regolare, per evitare l’addio alla B dopo quattro stagioni.

O meglio l’arrivederci, perché il presidente Gozzi ha le idee molto chiare, oltre che le possibilità economiche per riportare subito al piano superiore i Diavoli Neri. Così, mentre per la panchina si va verso una soluzione di prestigio, con Bruno Tedino e Claudio Foscarini favoriti, lo stesso Gozzi ha trovato un modo originale per ringraziare i 500 tifosi che erano partiti da Chiavari per raggiungere Ascoli in occasione del ritorno del playout, che ha poi sancito la retrocessione della Virtus.

Gozzi, che all’indomani di quell’amaro 0-0 aveva scritto una bella lettera diretta alla squadra e agli stessi tifosi, ha chiamato i sostenitori chiavaresi alla Colmata a Mare, dove si allenano le giovanili: appuntamento alle 19:30 per un aperitivo di saluto e di ringraziamento a tutti coloro che hanno sempre seguito e sostenuto la squadra e in particolare per chi c’era ad Ascoli.

Tutti insieme, compreso il tecnico Gennaro Volpe, per dimostrare che una retrocessione può non essere la fine del mondo e può essere accolta dai tifosi, se non con un sorriso, quantomeno con serenità, consapevoli che società e squadra hanno fatto il possibile per evitarla: “L’attaccamento che la nostra gente ci ha mostrato è per noi motivo di orgoglio e il vero punto di partenza” ha detto Gozzi durante l’evento.

