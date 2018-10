Sospetta combine Psg-Stella Rossa: i club si dichiarano innocenti e chiedono indagini UEFA

La notizia ha fatto subito molto rumore. Una possibile combine tra Paris Saint-Germain e Stella Rossa, in relazione al match di Champions League finito col punteggio di 6-1, riportata dal quotidiano francese L’Equipe.

Le reazioni dei due club non si sono fatte attendere e in serata sono stati pubblicati i comunicati ufficiali di entrambe le società.

“Il club respinge categoricamente qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, a ciò che i sospetti indicano”, si legge sul sito ufficiale dei transalpini. “Il Paris Saint-Germain è a disposizione degli investigatori e non tollera il minimo danno alla sua reputazione. In questo senso, il club si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro chiunque diffamasse la società e i suoi professionisti”.

Fa eco la Stella Rossa, se possibile, in modo ancor più forte: “La Stella Rossa respinge con la massima rabbia e abominio le affermazioni rilasciate dal quotidiano francese L’Equipe in relazione con il sospetto di un accordo sul risultato della partita contro il PSG e il coinvolgimento della stessa in qualsiasi attività illegale“, ha concluso il club serbo, sul sito ufficiale.