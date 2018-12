Lazio, Caceres vicino all’addio: ma può restare in Italia

Meno di mille minuti il minutaggio stagionale di Martin Caceres alla Lazio. Un “bottino” non certo soddisfacente quando la boa di metà stagione è finita per un giocatore cui non manca certo l’esperienza a livello internazionale e anche di Serie A.

Anche per questo, come riporta Sky Sport, il difensore ex Juventus starebbe pensando di lasciare la Capitale già a gennaio, un anno esatto dopo essere approdato in biancoceleste dal Verona, dove il difensore uruguaiano era tornato protagonista nel calcio italiano dopo il distacco dalla Juventus, che non aveva rinnovato il contratto al Pelado dopo la rottura del tendine d’Achille subita nel febbraio 2016.

Caceres potrebbe però restare in Italia, perché sulle sue tracce ci sono Parma e Spal: i ferraresi in particolare sembrano fare sul serio in vista della lotta alla salvezza che si fa sempre più serrata.