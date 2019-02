Serie A, Spal-Torino senza reti: finisce 0-0

Finisce senza reti l’anticipo delle 12.30 tra Spal e Torino con le due squadre che si accontentano di dividere la posta in palio. Primo tempo ruvido e tosto al Mazza di Ferrara, dove l’arbitro Mariani è intransigente e tra un fischio e un cartellino, dirige una gara spezzata e frastagliata. Inevitabile lo 0-0 al 45′ tra Spal e Torino, una frazione divisa equamente tra calcio e calcioni. Nella ripresa la partita resta altrettanto equilibrato con le due compagini che creano pochissime occasioni da rete per farsi male. La squadra di Mazzarri resta in dieci al 65′ per l’espulsione di N’Kolou. Con questo pareggio i granata salgono a -1 dalla Lazio al nono posto scavalcando momentanemente la Fiorentina, i ferraresi invece allungano su Cagliari e Udinese portandosi a una lunghezza di distacco dal Genoa.