Torino, l’ex Glik e il ritorno di fiamma: “Ho lasciato un pezzo di cuore, tornerei volentieri…”

C’eravamo tanti amati. Ma nella vita i ritorni di fiamma possono accadere.

L’ex difensore del Torino Kamil Glik, oggi al Monaco, ha parlato così a Sky Sport dal ritiro della Nazionale polacca: “Ho passato cinque bellissimi anni in maglia granata. Sto guardando tutte le partite che posso dei miei ex compagni perché ho lasciato un pezzo di cuore a Torino. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai tifosi, ai giocatori e al club per questa stagione, insieme abbiamo raggiunto obiettivi importanti sul campo. Ritorno? Non dipende da me, mi farebbe sicuramente piacere visto il mio passato”, ha confessato il giocatore polacco.