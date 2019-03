Udinese, Nicola: “C’è da lavorare ancora. Peccato per la sconfitta”

Davide Nicola è dispiaciuto dopo la sconfitta dell’Udinese contro la Juventus: “Dispiace aver fatto questa prestazione, avremmo potuto far di più – ha detto a Sky il tecnico dei friulani – in questa partita siamo stati poco organizzati e ingenui in alcune occasioni, spesso non abbiamo letto bene la situazione. La squadra non si è comunque depressa ed è comunque riuscita a trovare il gol come poi è avvenuto. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare su quel poco di buono che abbiamo fatto vedere oggi e migliorare. Nella mia gestione ritengo che la squadra ha giocato in più modi e forse ha un difetto: quella dell’equilibrio. Spesso non è efficace da questo punto di vista. Sto provando a lavorare da questo punto di vista”.