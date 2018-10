Uruguay, Tabarez: “Vecino e Bentancur hanno notevole potenziale…”

Oscar Washington Tabarez è l’uomo dei record. Il ct dell’Uruguay, nonostante i 71 anni e la sindrome di Guillain-Barrè, che ne riduce le capacità motorie, ha scelto di restare al timone della Nazionale sudamericana, fino al 2022. Lo storico allenatore della Celeste è ripartito con i suoi e, alla vigilia dell’amichevole con il Giappone, ha parlato di nuovi punti di riferimento del suo scacchiere. In particolar modo di Matias Vecino e Rodrigo Bentancur. Il primo è una pedina inamovibile dell‘Inter. Il secondo sebbene non abbia sempre trovato il giusto spazio nell’11 di Allegri alla Juventus, si è sempre fatto trovare pronto, quando è stato chiamato in causa.

“Giocatori come Bentancur e Vecino, ma aggiungerei anche Valverde e Torreira sono tutti “nuovi”, hanno giocato con noi il Mondiale in Russia. Ci sono stati anche altri calciatori che ci hanno permesso di raggiungere determinati obiettivi, ma basati sulle prestazioni fisiche, la continuità e la disciplina tattica. Penso che anche loro, pur non avendo molta esperienza, abbiano un potenziale che ne incoraggia l’utilizzo in campo”, questo quanto riporta Futbol.com.