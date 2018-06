Vidal: “Futuro lontano dal Bayern? Decido dopo le vacanze”

Tutto ancora da stabilire. E’ un vero e proprio rebus il futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno del Bayern Monaco, legato con un contratto ai bavaresi fino a giugno 2019 e obiettivo di mercato anche di squadre italiane tra cui Napoli e Inter, ai microfoni di Fox Sports non ha dissipato le nubi sul suo futuro: “Quando finiremo le vacanze parlerò con il mio agente e valuteremo il da farsi – ha spiegato l’ex Juve -. Mi dirà cosa si può fare e non fare, sceglieremo e vedremo se continuerò con il Bayern Monaco. Ora l’unica cosa che mi preoccupa è recuperare dall’infortunio al ginocchio”.

Da tre stagioni in Germania, dopo l’esperienza in Italia con la maglia della Juventus, il 31enne centrocampista, già accostato nella scorsa sessione estiva all’Inter di Spalletti, resta un profilo che interessa e non poco alla società nerazzurra sebbene l’approdo a Napoli del suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, sembra abbia riscaldato la pista che lo vorrebbe destinato alla corte di De Laurentiis. Al momento, però, ancora nessuna certezza su quale maglia indosserà il prossimo anno Arturo Vidal.