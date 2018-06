L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand qualche giorno fa ha annunciato di appendere i guantoni al chiodo dopo che gli è stata negata la licenza di pugile professionista. Il 39enne si stava allenando con l’ex campione WBC dei supermedi Richie Woodhall, ma per il momento c’è altro a cui pensare. E sono momenti hot insieme alla sua bella compagna in vacanza in una località di mare. L’ex calciatore ha pubblicato oggi su Instagram la sua ultima istantanea.