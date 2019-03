Argentina, Caniggia denunciato e sfrattato: da tre anni non paga l’affitto

Claudio Paul Caniggia, ex calciatore dell’Argentina, e la moglie Mariana Nannis sono stati denunciati per appropriazione indebita della giustizia spagnola. Notizia divulgata su Pamela a la Tarde, un programma tv molto visto in Sudamerica. La coppia è stata denunciata da un cittadino inglese che ha affermato che da tre anni non gli pagano l’affitto: “Usurpano una villa a Marbella e questo è uno scandalo giudiziario. La casa è stata affittata nel 2014 per cinque anni e l’ex calciatore ha cessato di pagare tre anni fa”. Pare che Caniggia dovrebbe pagare circa 500 mila dollari tanto che la giustizia spagnola ha già ordinato lo sfratto. Poi il cittadino inglese ha rincarato la dose: “Non mi hanno chiesto il permesso di filmare in casa e l’hanno fatto senza autorizzazione per una trasmissione tv, non c’è dubbio che è illegale. Lei (Mariana Nannis) mente quando dice che la casa è casa sua, è casa mia, in realtà è casa”.