Non poteva che essere la compagna di un calciatore la protagonista della puntata di Ciao Darwin Juventus contro Tutti. Madre Natura ha incantato ma in molti l’hanno riconosciuta: è Michelly Sander, la fidanzata di Andrea Petagna, attaccante della Spal.

Se il bomber colpisce in campo, la donna ha fatto il boom di like dopo la puntata andata in onda venerdì sera ed è entrata nella stretta cerchia della Madre Natura più apprezzate dell’ottava stagione.