Corona stuzzica Belen: “Diventerò pilota, proprio come Iannone”

Fabrizio Corona, che di recente è tornato ad essere un cittadino libero dopo aver scontato la sua pena in carcere, si confida a 360 gradi con Federica Panicucci nel salotto di “Mattino Cinque”, programma in onda ogni mattina su Canale 5.

Diversi gli argomenti toccati: da Belen (oggi compagna di Andrea Iannone, pilota in MotoGP, anche se di recente si susseguono le voci di una rottura tra i due) a Silvia Provvedi, rispettivamente ex e attuale fidanzata, ma anche tanto altro.

Ecco quanto dichiarato dal nativo di Catania che ha chiuso il suo intervento con un annuncio a sorpresa:

BELEN – “Perché è finita? Per colpa mia. Avevo 13 anni di galera davanti e poi io nel momento in cui stavo con lei ne combinavo di tutti i colori. Lei è una ragazza seria, non si lascia col suo fidanzato per capriccio. Belen, poi, è ossessionata dall’estetica, cambia i suoi uomini: è successo con me, ma anche con De Martino e Iannone”.

PROVVEDI – “Silvia è matta come me. Esce da sola a prendersi una pizza e torna ubriaca (ride, ndr). Scherzi a parte, adesso io e lei siamo tornati a vivere insieme. La litigata è stata feroce, ma è stata utile per farci riavvicinare. Se mi risposerei? Assolutamente sì”.

SESSO – “Prima ero malato, adesso invece sono monogamo. Sono uno a cui piace fare l’amore, anche in maniera trasgressiva”.

CARCERE – “La galera, purtroppo, è arrivata all’apice del mio successo: quando sono stato arrestato stavo per girare quattro film”.

ANNUNCIO – “Diventerò pilota, guiderò una macchina da rally a Monza per il Ferrari Challenge. Mi sto già allenando, ho sempre avuto il piede pesante. Sarò pilota proprio come Iannone, con la differenza che lui va in moto e io in macchina…”.

