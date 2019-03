Diletta Leotta risponde con una foto su Instagram a Paola Ferrari

La conduttrice della Rai Paola Ferrari, ha accusato la collega Diletta Leotta di essersi rifatta. “Alla sua età non avevo successo come sta avendo lei ora. Se non avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica, probabilmente, avrebbe tardato un po’ di più a mettere in evidenza il suo talento”. Insomma un messaggio neanche troppo velato a cui la Leotta ha voluto replicare: “Mi segue spesso? Bene, perché io non sento molto di lei”. La conduttrice di Dazn ha negato in tutti i modi di essersi ritoccata e poche ore fa ha messo su Instagram una foto dove appare in splendida forma.