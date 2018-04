Gianluca Vacchi lancia “Love”, il tormentone con Dani Alves, Falcao e James Rodriguez [VIDEO]

Gianluca Vacchi si lancia nel mondo della musica e incide il nuovo brano dal titolo “Love”, candidato a diventare uno dei tormentoni del momento. Con Vacchi, nel video, ci sono anche star del calcio tra cui Dani Alves, Falcao, James Rodriguez, Yerry Mina e Santiago Arias.

Seguitissimo per la sua vita lussuosa, protagonista di balletti sul suo yacht che diventano virali sul web, Gianluca Vacchi lancia un nuovo brano prodotto da Andres Torres & Mauricio Rengifo, accompagnato da un video girato tra Spagna e Germania diretto da Simon Brand e prodotto da Daniel Piñeros Perez.

Accanto a Gianluca Vacchi, così come segnala Sky Sport, in questo nuovo progetto la superstar colombiana Sebastian Yatra, classe 1994, che fino a oggi ha vinto 16 dischi di Platino e 2 dischi d’Oro per le vendite dei suoi dischi e singoli in Spagna, Stati Uniti e Messico