Icardi completamente nudo su Instagram: ecco la vendetta di Wanda Nara

Continua il botta e risposta sui Social tra Wanda Nara e Mauro Icardi. In questi giorni la coppia sta festeggiando il quarto anniversario in Africa. I due non si fanno mancare nulla, neanche una serie di scatti piccanti. Dopo la foto postata dal centravanti nerazzurro, in cui si vede la moglie mentre si fa la doccia, oggi è arrivata anche la replica di Wanda Nara. L’agente del 23enne argentino ha postato su Instagram la foto del marito completamente nudo. Una vendetta? Non ci resta che attendere la risposta di Maurito…