Juventus, la sexy tifosa Elisabetta Galimi dallo stadio a Temptation Island vip?

Sul web ormai spopola. Lei è Elisabetta Galimi, splendida tifosa della Juventus, tra le più attive e seguite sui social, dove condivide splendide foto con l’outfit bianconero mozzafiato. La sexy showgirl torinese, che è stata volto noto di Rai Sport con le sue missioni impossibili di calciomercato, non ha mai nascosto il suo grande amore per la Juventus che spesso la porta sui campi della Serie A a sostenere la squadra di Cristiano Ronaldo. E anche la Galimi, come l’undici di Allegri, potrebbe festeggiare un suo personale “scudetto”: pare infatti che Elisabetta faccia un bel salto passando dallo stadio torinese a Temptation Island Vip in coppia col fidanzato Alessandro Lucino. Come riporta Fox life , dopo alcuni alti e bassi della loro love story, questa sarebbe l’occasione perfetta per scoprire i lati più segreti e intimi del suo cuore. La Galimi è stata per poco tempo anche la fidanzata dell’attaccante della Fiorentina Simeone. Ma questa storia fa parte ormai del passato: per la Galimi è tempo di riscatto sulle reti Mediaset.