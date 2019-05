Kragl-Macari, prima notte di nozze turbolenta: lite furibonda, arriva la Polizia

Si sono sposati a Foggia nella giornata di lunedì, ma la prima notte di nozze non è andata secondo i programmi. Parliamo dell’esterno offensivo del Foggia Oliver Kragl e della “ciociara” Alessia Macari, volto sexy della tv. Secondo infatti quanto riportato dall’Ansa, in piena notte sarebbe arrivata una telefonata ai centralini della Polizia per un intervento presso la sala ricevimenti di Via Trinitapoli, dove i due sono convolati a nozze. E sembra che sia stata la stessa Macari a prendere in mano il telefono per chiamare l’intervento delle forze dell’ordine.

La showgirl avrebbe raccontato di aver avuto una discussione molto accesa con il marito tedesco e che sarebbero volati nella circostanza insulti molto pesanti. Alessia Macari ha chiamato un taxi per tornare a casa con alcuni regali, ma avrebbe dimenticato in camera l’anello di fidanzamento e la fede e, nel tornare a riprenderli, grazie anche all’aiuto della Polizia, avrebbe finalmente fatto pace con Olly Kragl.