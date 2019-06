La sexy bionda Kinsey rivela: “Un paio di giocatori del Liverpool mi hanno scritto…”

Si è parlato moltissimo, forse troppo, dell’invasione di campo della modella Kinsey Wolanski durante i primi minuti della finale di Champions League a Madrid fra Liverpool e Tottenham. In una intervista rilasciata al Sun, la sexy bionda ha rivelato che alcuni giocatori dei Reds, campioni d’Europa, nei giorni successivi all’evento hanno provato ad approcciare con lei, senza però trovare riscontro: “Non voglio fare nomi, ma vi assicuro che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato gli emoji col cuore, un altro mi ha detto di avermi vista alla partita. Onestamente nemmeno sapevo chi fossero fino a quando ho guardato i profili, non ho neanche risposto perché ho già il fidanzato”.