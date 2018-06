La Vonn si è innamorata nuovamente: ecco chi è lo sportivo

Nuova love story per Lindsey Vonn, la sciatrice americana molto spesso nelle pagine dei tabloid di gossip. L’americana durante gli Awards della musica country, che si sono svolti a Nashville, si è presentata con il difensore dei Nashville Predators, P.K. Subban. La sciatrice era stata invitata all’evento per presentare i Back Street Boys, band alla quale è molto affezionata. Ma è stata anche l’occasione per presentare il suo nuovo compagno, più giovane di cinque anni. Pettegolezzi su una possibile relazione tra la sciatrice e l’hockeista circolavano già da aprile. Non è il primo amore “sportivo” per la Vonn: in passato aveva avuto una relazione (finita male) con Tiger Wood.