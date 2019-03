Maradona riconosce altri 3 figli ma si scatena Gianinna: “Ne mancano 3 per fare la sua squadra di 11”

L’avvocato di Maradona Matías Morla ha confermato che l’ex calciatore del Napoli è a un passo dal riconoscere tre bambini nati a Cuba, da due relazioni che l’argentino ha incontrato durante il suo soggiorno in quel paese. Di fronte a questa notizia, la figlia di Maradona, Gianinna Maradona ha rotto il silenzio ed ha commentato sul suo profilo Instagram. “Gliene mancano solo 3 e poi avrà la squadra di 11”. Un messaggio non proprio ironico visto che oggi il legame tra Diego Armando e le sue figlie non è al massimo, dal momento che sono stati coinvolti in casi giudiziari con la mamma Claudia Villafane. Poi a Lam, canale argentino, Gianina ha affermato: “Non sono la madre dei bambini in questione, quindi non posso sapere nulla e non voglio commentare affatto”. Poi ha aggiunto: “A quasi 30 anni, non mi sorprende niente. Sono sorpreso che sia i media qualcosa e non può essere risolta altrimenti più che altro perché se è dall’amore, è ‘il grande che posso fare è , ma .. non il suo avvocato dalla televisione. ”