Seredova: “Buffon al PSG? Sono sempre l’ultima a sapere le cose”

Alena Seredova, modella ceca ed ex moglie di Gianluigi Buffon, ha parlato del futuro dell’ex compagno ai microfoni di Premium Sport. In queste ore, l’ex numero uno bianconero sembra ad un passo dal PSG, anche se il club parigino sta aspettando la decisione dell’UEFA legata al Fair Play finanziario.

Ecco le parole della showgirl: “Buffon al PSG? Sono l’ultima a sapere questo tipo di cose. Se i miei figli stanno studiando il francese? I miei figli, se dovranno imparare un’altra lingua, non sarà certo un problema visto che parlano già italiano, inglese e ceco. Se gli consiglio di andare a Parigi? Sono in una situazione veramente antipatica perché qualsiasi cosa dico nasce una polemica. Lascio le risposte a lui e alla sua compagna e io mi preoccupo di me stessa”.

