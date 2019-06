Sergio Ramos e Pilar Rubio convolano a nozze: ecco le foto del matrimonio

Si è svolto a Siviglia uno degli eventi dell’anno: il capitano del Real Madrid Sergio Ramos e la diva dello spettacolo Pilar Rubio sono convolati a nozze quest’oggi a Siviglia, con 500 invitati e regole ferree decise dalla coppia per questa giornata speciale che hanno sorpreso un po’ tutti nelle ultime settimane. Ad esempio, gli ospiti non hanno potuto assolutamente portare con sé i telefoni, né per la cerimonia del matrimonio nella Cattedrale né alla festa che avrà luogo in serata nell’azienda agricola La Alegría SR4, di proprietà del calciatore, a pochi chilometri dalla città di Siviglia.

I giornalisti però erano presenti ed è per questo che possiamo farvi vedere alcune foto: vedete Julio Baptista, Beckham, Santi Cazorla, Sergio Busquets, Modric, Kovacic, Asensio e molti altri in compagnia delle proprie partner.