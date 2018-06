Wanda Nara mostra il lato B in vacanze bollenti con Icardi

Vacanze molto erotiche per Wanda Nara e Mauro Icardi che hanno lasciato a casa i figli. I due fanno scatti bollenti mentre si amano, si baciano e si avvinghiano. Wanda e Mauro, lontani dalla mondanità milanese mettono a nudo i loro corpi sotto il sole. Una carrellata di primi piani sul lato B mentre riemerge dall’acqua della piscina o sdraiata in spiaggia lasciano senza fiato… Maurito in primis poi i follower estasiati.