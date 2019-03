Wanda Nara svende tutto online: a ruba abbigliamento, tacchi a spillo e…

Non sarà un mercato rionale visto che si tratta di prodotti di qualità, ma Wanda Nara svende e svuota il suo armadio. L’argentina, secondo Tgcom24 ha deciso di vendere le sue numerose paia di scarpe, borse e forse anche abbigliamento. Dai tacchi vertiginosi alle sneakers colorate passando per modelli per ogni occasione, tutte rigorosamente griffate. Wanda sceglie una piattaforma di vendita online e fa affari… Chi vorrà comprare le scarpe della moglie di Mauro Icardi dovrà avere un piede numero 39 e preferire i plateau (di cui ci sono tanti modelli).