Arrivato l’ultimo verdetto: ecco chi giocherà la Serie C 2019-2020 (salvo colpi di scena)

Con il ritorno della finale playoff fra Trapani e Piacenza, terminato con il successo dei siciliani per 2-0, è arrivato l’ultimo verdetto dei campionati professionistici italiani, e per questo possiamo dare uno sguardo alle squadre che comporranno la Serie C 2019-2020. Ci limitiamo a quanto abbiamo visto sul campo, perché sappiamo che tante sono le situazioni indefinite, fra ricorsi ai vari tribunali o situazioni finanziarie instabili per talune società, senza dimenticare che per avere l’organico ufficiale con anche i gironi stabiliti bisognerà aspettare luglio se non addirittura agosto. Al momento, però, la prossima terza serie sarà composta da queste 60 squadre, analizzate regione per regione.

LOMBARDIA: Albinoleffe, Como (promossa dalla D), Giana Erminio, FeralpiSalò, Lecco (promossa dalla D), Monza, Pergolettese (promossa dalla D), Pro Patria, Renate

VENETO: Arzignano (promossa dalla D), Padova (retrocessa dalla B), Venezia (retrocessa dalla B), Vicenza L.R.

PIEMONTE: Alessandria, Gozzano, Juventus U23, Novara, Pro Vercelli

TRENTINO ALTO-ADIGE: Sudtirol

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Triestina

TOSCANA: Arezzo, Carrarese, Pianese (promossa dalla D), Pistoiese, Pontedera, Siena, Lucchese

EMILIA ROMAGNA: Carpi (retrocessa dalla B), Cesena (promossa dalla D), Imolese, Ravenna, Rimini, Piacenza

MARCHE: Fermana, Sambenedettese, Vis Pesaro

SARDEGNA: Arzachena, Olbia

LIGURIA: Albissola

UMBRIA: Gubbio, Ternana

LAZIO: Rieti, Viterbese

ABRUZZO: Teramo

CAMPANIA: Avellino (promossa dalla D), Casertana, Cavese

BASILICATA: Picerno (promossa dalla D), Potenza

PUGLIA: Bari (promossa dalla D), Foggia (retrocessa dalla B), Monopoli, Virtus Francavilla

SICILIA: Catania, Sicula Leonzio, Siracusa

CALABRIA: Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese