Caos Trapani, indetto un CdA per valutare la situazione

È scoppiato il caso Trapani. Nella giornata di ieri, attraverso un comunicato, i calciatori granata hanno annunciato la messa in mora della società, rea di non aver adempiuto al pagamento degli stipendi di marzo ed aprile. Ed oggi, con una nota apparsa sul sito ufficiale, il presidente del club ha convocato per i primi giorni della prossima settimana un CdA, nel quale verrà esaminata in maniera approfondita la situazione societaria.

Tutto questo mentre il Trapani si appresta a giocare la finale dei playoff di Serie C contro il Piacenza, con la gara di andata in programma sabato 8 al Garilli e il ritorno che si disputerà sabato 15 in Sicilia.