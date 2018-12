Catania, l’ad Lo Monaco incontrerà la Juventus

Iniziativa del presidente della Lega Pro Ghirelli che prevede che tutti i dirigenti dei club incontrino la Juventus. Anche il Catania potrebbe garantire la presenza che probabilmente sarà assicurata dal presidente Franco oppure dall’ad Lo Monaco . Questo il comunicato della Lega Pro: “Oggi doveva essere presente il Presidente Agnelli, che ero andato a trovare a Torino, il 7 dicembre scorso. E’ dovuto andare in UEFA, ma sarà presente la prossima volta. Stiamo organizzando un confronto alla Juventus per tutti i club di Lega Pro con i loro Presidenti per una riflessione sulle seconde squadre nel campionato Serie C, in particolare, sui punti di forza e sulle criticità. L’invito arriva direttamente dal Presidente Andrea Agnelli”. A dirlo è Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, che ha raccolto l’invito di Andrea Agnelli e lo ha comunicato alle società di Lega Pro nel corso dell’Assemblea, in programma oggi presso la sede della stessa Lega a Firenze. “Il confronto sarà aperto anche ai club di Serie A interessati al tema- conclude Ghirelli- e vedrà anche la presenza di dirigenti del calcio internazionale. Dal confronto nascerà un tavolo tecnico dedicato alle seconde squadre e alla Lega Pro. Ringrazio il Presidente Agnelli per questa proposta che si inserisce nel progetto di sviluppo della competitività del calcio italiano, che sta portando avanti il Presidente Gravina e con cui domani condivideremo queste linee prima del Consiglio federale. Aspettiamo il Presidente Agnelli alla prossima Assemblea di Lega Pro. Ci ha assicurato la sua presenza e saremo orgogliosi di condividere il nostro lavoro”.