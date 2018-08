Catania, Marotta: “Risposta dura, dobbiamo dimostrare di valere qualcosa”

Con un messaggio sul proprio profilo Instagram l’attaccante del Catania Alessandro Marotta ha preso una posizione forte e ben precisa contro la decisione di dare il via alla Serie B a 19 squadre. Il caso che ha coinvolto il campionato cadetto ha reso partecipe anche la Lega Pro con il blocco ai ripescaggi che ha fatto molto discutere.

POST – Con un post sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha detto la sua: “E’ accaduto un fatto che toglie a noi calciatori qualunque possibilità di dire la nostra in un sistema che fa acqua da tutte le parti. Non è possibile che venga cambiata 5 minuti prima della compilazione dei calendari una legge presente da anni per permettere che qualcuno raggiunga i propri interessi. Dobbiamo capire che se vogliamo noi abbiamo la possibilità di decidere. Sopratutto dobbiamo pensare che quello che oggi deve subire ingiustamente qualcuno, domani lo può subire qualcun altro. Credo che una situazione come questa abbia bisogno di una risposta dura, se vogliamo dimostrare che contiamo qualcosa”.